«Золотой глобус» без «Короля Оскаров»

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Анатолий Тарасов
13:30 09.01.2018
Кино / Новости кино

«Вчера начался сезон голливудских наград — с ежегодного обряда самопоздравления, прошедшего в тени скандала с Харви Вайнштейном, — пишет Риз Блейкли в The Times. — «Золотой глобус» — первое существенное мероприятие после того, как против продюсера, названного «Королем Оскаров», были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах».

«Большинство звезд предстали в черном — в знак солидарности с жертвами сексуальных нападений и домогательств, и большинство победителей использовали свои речи, чтобы призвать покончить с текущим положением дел в Голливуде или отдать дань уважения женщинам, высказавшимся в последние месяцы», — сообщает журналистка.

 

«В телевизионных категориях на церемонии доминировали телесериалы с актрисами в главных ролях, в том числе «Большая маленькая ложь» и «Рассказ служанки». «Маленькую большую ложь» провозгласили лучшим мини-сериалом, а звезды этого шоу Николь Кидман, Лора Дерн и Александр Скарсгард получили награды за актерскую игру», — говорится в статье.

 

Блейкли упоминает, что весь зал встал, когда Опра Уинфри первой из чернокожих женщин в истории получила награду за достижения в профессиональной области. Уинфри сказала, что предвидит день, когда женщинам не придется больше говорить «Я тоже», имея в виду хэштег #metoo, под которым женщины со всего мира публиковали в интернете рассказы о пережитых сексуальных домогательствах.

InoPressa / Фото
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