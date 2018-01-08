«Золотой глобус»: победу одержал фильм Мартина Макдонаха

В главной категории премии были также представлены «Форма воды» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Секретное досье» Стивена Спилберга и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.
Драма британского режиссера и сценариста «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена «Золотого глобуса» за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).
Гильермо дель Торо получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Форма воды». Действие в фэнтезийной мелодраме «Форма воды» происходит в 1963 году. Главная героиня, немая уборщица, влюбляется в таинственного человека-амфибию, который содержится в научной лаборатории.
Лучшей актрисой второго плана в фильме (комедия или мюзикл) стала Эллисон Дженни (за роль в картине «Тоня против всех»).
Юэн МакГрегор получил награду за роль в «Фарго» в номинации «Лучший актёр в мини-сериале или телефильме».
Лучшим иностранным фильмом стала картина «На пределе», а анимационным фильмом — «Тайна КоКо».
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