«Золотой орёл»: названы главные фавориты

Номинантами российской кинематографической премии «Золотой орёл» в категории «лучший фильм» стали «Аритмия», «Нелюбовь», «Салют-7» и ряд других картин.

«По итогам года экспертный совет рекомендовал для голосования 51 полнометражный игровой фильм, 32 неигровых фильма, 24 короткометражных фильма, 22 анимационных фильма», — говорится в сообщении пресс-службы награды, распространённом в четверг.

За звание лучшего фильма будут бороться «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют — 7» Клима Шипенко.

Лучшим телефильмом или мини-сериалом могут стать «Анна Каренина» Карена Шахназарова, «София» Алексея Андрианова, «Торгсин» Дмитрия Петрунина.

Хлебников, Тодоровский, Звягинцев будут бороться за звание лучшего режиссёра. Их картины также представлены в номинации «Лучший сценарий».

За лучшую мужскую роль награду могут получить Александр Яценко, Евгений Миронов или Владимир Вдовиченков, а лучшей актрисой может стать Ирина Горбачева, Алиса Фрейндлих или Марина Неелова.

Прошлогодний блокбастер «Викинг» представлен в категории «Лучшая операторская работа», а также отмечен за лучшую работу художника-постановщика, художника по костюмам, звукорежиссера, художника по гриму и пластическим спецэффектам и за визуальные эффекты.

Торжественная церемония вручения премий «Золотой Орел» состоится 26 января 2018 года.