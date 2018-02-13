Зрители Олимпиады восхищаются русской красоткой(7)

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Анатолий Тарасов
10:23 13.02.2018
Lifenews / Люди

Западные СМИ, среди которых The Sun, CBS и Business Insider, обратили внимание на многочисленные посты пользователей соцсетей, в которых они восхищаются красотой российской керлингистки Анастасии Брызгаловой, принимающей участие в Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане в дабл-миксте, эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга и третьей медалью сборной России на Играх-2018.

 

«Я думал керлинг это спорт для старых лысеющих мужчин, но Анастасия Брызгалова выглядит как Меган Фокс (американская актриса и модель), и внезапно я полюбил керлинг», — признается brooke.

 

​»Российскую команду по керлингу в дабл-миксте ведет Анастасия Брызгалова, которая выглядит как Анджелина Джоли в свои 21, если бы она взяла в руки швабру», — пишет James Stewart.

 

«Я все еще болею за США, но российская керлингистка Анастасия Брызгалова чертовски похожа на модель», — считает Tom Sica.

 

«Я не очень понимаю керлинг, но Анастасия Брызгалова сделала меня фанатом», — пишет Ryno.

 

«Анастасия Брызгалова — мой новый повод любить Зимние игры», — пишет Gavin Mudford.

 

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

 

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

РИА Новости / Фото
Комментарии (7)
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Саня 10:36 13:02:2018

Дикие люди.
Женщин никогда не видели, что ли?
Не знаю, кстати, в чём красота Джоли.

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>>>Саня 10:36 13:02:2018 10:42 13:02:2018

откуда тебе знать про женскую красоту если ты ПИДАРАС

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СМЕРШ>> Саня 10:36 10:48 13:02:2018

Для тебя Ринкевич - первая красотка ПИДа Латвии))))))))

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Саня 10:55 13:02:2018

Ахаха
У вас, однояйцевых, шутки на одну тему.
Подойдёте сзади- зашибу(берёт оглоблю)

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>>>Саня 10:55 13:02:2018 11:07 13:02:2018

однояйцевый это как раз ты с Ринько, пхахаха неполноценные

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СМЕРШ 10:39 13:02:2018

И сравните с латышской " элитой" : злобные, жирные, дегенеративные РЫЛА.

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мих 12:09 13:02:2018

Зачем красавицу с бабайками сравнивать?!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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