Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане в дабл-миксте, эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга и третьей медалью сборной России на Играх-2018.
«Я думал керлинг это спорт для старых лысеющих мужчин, но Анастасия Брызгалова выглядит как Меган Фокс (американская актриса и модель), и внезапно я полюбил керлинг», — признается brooke.
»Российскую команду по керлингу в дабл-миксте ведет Анастасия Брызгалова, которая выглядит как Анджелина Джоли в свои 21, если бы она взяла в руки швабру», — пишет James Stewart.
«Я все еще болею за США, но российская керлингистка Анастасия Брызгалова чертовски похожа на модель», — считает Tom Sica.
«Я не очень понимаю керлинг, но Анастасия Брызгалова сделала меня фанатом», — пишет Ryno.
«Анастасия Брызгалова — мой новый повод любить Зимние игры», — пишет Gavin Mudford.
Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Дикие люди.« ответить
Женщин никогда не видели, что ли?
Не знаю, кстати, в чём красота Джоли.
откуда тебе знать про женскую красоту если ты ПИДАРАС« ответить
Для тебя Ринкевич - первая красотка ПИДа Латвии))))))))« ответить
Ахаха« ответить
У вас, однояйцевых, шутки на одну тему.
Подойдёте сзади- зашибу(берёт оглоблю)
однояйцевый это как раз ты с Ринько, пхахаха неполноценные« ответить
И сравните с латышской " элитой" : злобные, жирные, дегенеративные РЫЛА.« ответить
Зачем красавицу с бабайками сравнивать?!« ответить