Зрители увидят сериал о дедушке Супермена

По сюжету сериала, действие которого разворачивается около 200 лет назад, дом Элов был опозорен и предан остракизму, но дедушка Человека из Стали не был готов сдаваться и начал бороться за восстановление чести своей семьи и спасение родной планеты от хаоса.
«Криптон» основан на мини-серии комиксов «Мир Криптона», выпущенной в конце 1980-х и повествующей о династии Элов. Идея сериала принадлежит самому Гойеру и Иэну Голдбергу, написавшему сценарий пилотного выпуска. Режиссёром первого эпизода стал Колм МакКарти («Новая эра Z», «Острые козырьки», «Шерлок»).
Роль Сиг-Эла исполнил Кэмерон Кафф, в образе Литы Зод – дочери генерала Алуры Зода, завязывающую интрижку с Сиг-Элом, появится Джорджина Кэмпбелл. В актёрский составе также вошли Иэн МакЭлхинни, Эллиот Кауэн, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Энн Огбомо и Филлип Лэнгхорн.
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