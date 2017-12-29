Зрители увидят сериал о дедушке Супермена

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Анатолий Тарасов
14:26 29.12.2017
Кино / Новости кино

Канал SyFy официально объявил дату премьеры сериала «Криптон», повествующего о дедушке Супермена: шоу от продюсера и сценариста Дэвида С. Гойера («Человек из стали», «Тёмный рыцарь») окажется на малых экранах 21 марта 2018 года.

По сюжету сериала, действие которого разворачивается около 200 лет назад, дом Элов был опозорен и предан остракизму, но дедушка Человека из Стали не был готов сдаваться и начал бороться за восстановление чести своей семьи и спасение родной планеты от хаоса.

 

«Криптон» основан на мини-серии комиксов «Мир Криптона», выпущенной в конце 1980-х и повествующей о династии Элов. Идея сериала принадлежит самому Гойеру и Иэну Голдбергу, написавшему сценарий пилотного выпуска. Режиссёром первого эпизода стал Колм МакКарти («Новая эра Z», «Острые козырьки», «Шерлок»).

 

Роль Сиг-Эла исполнил Кэмерон Кафф, в образе Литы Зод – дочери генерала Алуры Зода, завязывающую интрижку с Сиг-Элом, появится Джорджина Кэмпбелл. В актёрский составе также вошли Иэн МакЭлхинни, Эллиот Кауэн, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Энн Огбомо и Филлип Лэнгхорн.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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