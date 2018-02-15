Зубы солдат мешают защищать Латвию(7)

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Анатолий Тарасов
14:51 15.02.2018
Наша Латвия / Социум

Военный политолог заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал жалобу командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии на трудности с призывом.

Ранее командующий НВС Леонид Калниньш заявил, что проблемы с зубами у потенциальных новобранцев создают кадровый дефицит в латвийской армии.

 

Профессиональная служба НВС республики укомплектована на 70%. Сейчас это 5 тысяч военнослужащих, тогда как необходимы 6,5 тысячи.

 

Политолог Андрей Кошкин отметил, что в прошлом году 47% населения Латвии не смогли себе позволить посещение стоматолога из-за низкого уровня жизни.

 

«На сегодняшний день это все сказалось на зубах призывников. Хотя надо понимать, что любая армия мира, даже в развитых государствах, сталкивается с этой проблемой, но она решаемая. А в Латвии уже дошли до нижней планки — 70% укомплектованности армии», — сказал Кошкин.

 

«И надо полагать, что состояние зубов призывников станет основной причиной снижения и этого довольно высокого процента для укомплектования армии», — добавил он.

 

Армия Латвии профессиональная. Срочный призывы был отменен перед вступлением страны в НАТО в 2004 году. Несмотря на возможность сделать карьеру в Национальных вооруженных силах, бесплатное образование, зарплату от 850 евро на руки, бесплатное здравоохранение и ряд других бонусов, желающих идти в профессиональную армию недостаточно.

 

Vesti.lv сообщал о планах Национальных вооруженных сил снизить требования к уровню физической подготовки и здоровья новобранцев для того, чтобы набрать необходимое количество человек. По словам начальника Объединенного штаба НВС Иво Могильного, комиссия по рекрутированию будет разрешать потенциальному новобранцу вступить в ряды НВС, даже если состояние его здоровья не соответствует стандарту. Затем в самой армии будут работать над тем, чтобы в течение трех месяцев молодой человек смог достичь минимального уровня. Если это удастся, ему разрешат продолжить основные курсы на службе в армии, если нет, тогда с потенциальным солдатом распрощаются.

 

Латвийские политики и обычные граждане время от времени высказывают идеи о восстановлении обязательного призыва в армию. Однако министр обороны Раймондс Бергманис заявил, что Латвия не может себе позволить ввести обязательную военную службу, так как для этого нужны значительные ресурсы и развитая инфраструктура, которой у республики нет.

Sputnik Latvija / Фото LETA
Комментарии (7)
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CCCP 15:12 15:02:2018

Да хер с зубами, их в всё равно выбьют первом бою!

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...б 15:23 15:02:2018

это точно.

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babka 15:22 15:02:2018

Зачем им зубы, если война будет ядерная.

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фыв 15:33 15:02:2018

зачем им зубы? пусть кушают детское питание. пюрешки всякие. говорят, полезно

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шери 16:18 15:02:2018

Армия Латвии профессиональная.=======Громко сказано....любят у нас приукрасить

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ыы 16:59 15:02:2018

>Армия Латвии профессиональная
но беззубая))

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