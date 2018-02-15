Ранее командующий НВС Леонид Калниньш заявил, что проблемы с зубами у потенциальных новобранцев создают кадровый дефицит в латвийской армии.
Профессиональная служба НВС республики укомплектована на 70%. Сейчас это 5 тысяч военнослужащих, тогда как необходимы 6,5 тысячи.
Политолог Андрей Кошкин отметил, что в прошлом году 47% населения Латвии не смогли себе позволить посещение стоматолога из-за низкого уровня жизни.
«На сегодняшний день это все сказалось на зубах призывников. Хотя надо понимать, что любая армия мира, даже в развитых государствах, сталкивается с этой проблемой, но она решаемая. А в Латвии уже дошли до нижней планки — 70% укомплектованности армии», — сказал Кошкин.
«И надо полагать, что состояние зубов призывников станет основной причиной снижения и этого довольно высокого процента для укомплектования армии», — добавил он.
Армия Латвии профессиональная. Срочный призывы был отменен перед вступлением страны в НАТО в 2004 году. Несмотря на возможность сделать карьеру в Национальных вооруженных силах, бесплатное образование, зарплату от 850 евро на руки, бесплатное здравоохранение и ряд других бонусов, желающих идти в профессиональную армию недостаточно.
Vesti.lv сообщал о планах Национальных вооруженных сил снизить требования к уровню физической подготовки и здоровья новобранцев для того, чтобы набрать необходимое количество человек. По словам начальника Объединенного штаба НВС Иво Могильного, комиссия по рекрутированию будет разрешать потенциальному новобранцу вступить в ряды НВС, даже если состояние его здоровья не соответствует стандарту. Затем в самой армии будут работать над тем, чтобы в течение трех месяцев молодой человек смог достичь минимального уровня. Если это удастся, ему разрешат продолжить основные курсы на службе в армии, если нет, тогда с потенциальным солдатом распрощаются.
Латвийские политики и обычные граждане время от времени высказывают идеи о восстановлении обязательного призыва в армию. Однако министр обороны Раймондс Бергманис заявил, что Латвия не может себе позволить ввести обязательную военную службу, так как для этого нужны значительные ресурсы и развитая инфраструктура, которой у республики нет.
Да хер с зубами, их в всё равно выбьют первом бою!« ответить
это точно.« ответить
Зачем им зубы, если война будет ядерная.« ответить
зачем им зубы? пусть кушают детское питание. пюрешки всякие. говорят, полезно« ответить
Армия Латвии профессиональная.=======Громко сказано....любят у нас приукрасить« ответить
>Армия Латвии профессиональная« ответить
но беззубая))