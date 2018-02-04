Звезда “Аншлага” борется за жизнь после двух остановок сердца

Светлана Рожкова прославилась после выступлений в телепередаче «Аншлаг». Юмористка полюбилась зрителям в роли заботливой свекрови, ревнивой жены, гадалки.

Артистка, как оказалось, несколько раз была на грани жизни и смерти, пишет СтарХит.

Заслуженная артистка рассказала в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковом, как ей удалось преодолеть все эти испытания...

Сегодня Светлана Рожкова счастлива в браке с Юрием Евдокуниным. Юмористка была дважды замужем, с первым супругом Андреем Богдановым она рассталась в юности. В этом союзе у Светланы появилась дочь Яна. Вскоре Рожкова встретила Евдокунина. Долгое время пара не регистрировала отношения. «У него был большой выбор, на самом деле. Он девушек менял как перчатки», — поделилась Рожкова.

Светлана отметила, что должна была получить квартиру в столице, для этого необходимо было состоять в законном браке. Поэтому юмористка сама предложила Юрию жениться на ней. А вскоре у пары появилась вторая наследница Варвара.

Ранее юмористка никогда не рассказывала, какое горе стоит за ее внешне счастливой жизнью. В ходе программы Светлана рассказала, что перенесла две клинические смерти.

«У меня два эпизода было клинической смерти. Один раз по глупости, в моем прошлом. Я не пью спиртное совсем, а тут… Один раз на голодный желудок взяла и выпила много алкоголя. Остановилось сердце. Те, кто были рядом со мной, вызвали «скорую». Врачи мне ударили в грудь, так делают, чтобы сердце завелось, сломали ребро, но тем не менее сердце застучало», — рассказала Светлана.

Второй эпизод с юмористкой случился на улице. Муж артистки до сих пор винит себя в том, что не смог уберечь от ДТП.

«Мы гуляли с Юрой в Кисловодске. Были освещенные улицы, все был видно, и меня — сбила машина… Я оказалась на капоте, так получилось, что мой свитер спас мне жизнь. Из-за него я не сползла под колеса, а тот водитель скрылся, его так и не нашли. Юра тогда отвез меня в больницу. У родителей, у них, наверно, до сих пор обида на мужа. Это естественная реакция мамы и папы».

По словам юмористки, она выжила благодаря врачам и вере в то, что смерть обойдет ее стороной.

«Я боролась с помощью медиков, травматологов, хирургов. Я помню минуты, когда за меня боролись. Я видела тоннель, меня мотало из стороны в сторону, свет впереди… Как в кино. И я как будто лечу на свет. Понимаю, что там кто-то есть, он обо мне разговаривает. На каком-то неизвестном языке, но я понимаю, что он говорит: «Для нее время не пришло». И — я очнулась», — поведала Рожкова.

Светлана выжила. Сегодня юмористка радуется каждому моменту. Артистка благодарна судьбе за все испытания, выпавшие на ее долю. Телеведущий поинтересовался у героини, как теперь она себя чувствует. Юмористка уклончиво ответила на этот вопрос. Светлана рассказала, что три года назад врачи поставили ей неутешительный диагноз, по их прогнозам, ей оставалось жить полтора года. Рожкова не назвала болезнь, с которой борется сегодня. Артискти лишь сообщила, что проходит лечение, дочери и муж поддерживают ее.

«Не надо об этом думать, надо просто жить! Не надо думать о том, что будет завтра. Надо жить сегодняшним днем, каждой минутой. Я рассказала о своей жизни так подробно в первый раз — на этой программе. Нужно наслаждаться, смаковать каждый момент, не надо возвращаться в прошлое!» — заявила юмористка в конце ток-шоу.