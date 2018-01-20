Звезда КВН умерла при загадочных обстоятельствах

«Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. 19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить», – говорится в сообщении на официальной странице команды в «Вконтакте» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена – прим.ред.).
Поклонники были шокированы известием о смерти своего любимца. Многие стали интересоваться, что же произошло. «В чем причина его смерти??? Почему все молчат? Что-то не то?», «Что произошло? Такой же молодой»,– написали любители КВН.
Некоторые предположили, что молодой человек свел счеты с жизнью. «Да, бестактно и некрасиво, но все же, что случилось? Я думаю, есть люди, которые хотели бы за него помолиться, но ведь нет уверенности, что можно», – спросила одна из поклонниц. Однако члены Клуба веселых и находчивых тут же отвергли предположение о самоубийстве Баленко.
Вскоре команда «НАТЕ» выпустила еще одно обращение. «Мы не можем ответить на вопрос: «Что произошло?», пока сами не будем уверены в информации на 100%», – заявили квнщики.
Отметим, что Сергея Баленко все называли очень добрым и жизнерадостным человеком. Несколько дней назад в Сочи завершился фестиваль, по итогам которого команда «НАТЕ» вышла в Высшую лигу КВН.
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