«Звездная тревога» в Астане

В Астане (Казахстан) прошел десятый по счету звездный уик–энд — традиционный Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги, который начинался неожиданно

Участники этого мероприятия, в том числе нападающий рижского «Динамо» Микс Индрашис, проживавшие в гостинице «Хилтон Астана», в числе других постояльцев были эвакуированы из своих номеров в связи с сообщением о пожаре в отеле.

Пожарная сигнализация сработала в ночь на субботу. Это привело к эвакуации постояльцев отеля, многие из которых приехали для участия в Матче звезд КХЛ. «Ближе к ночи, когда уже все легли спать, сработала пожарная сигнализация. Мы подумали, что, может быть, это ложная тревога. А получилось так, что все вышли в коридор, а потом начали проводить эвакуацию вниз», — рассказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

«Все это происходило в течение полутора часов и закончилось где–то в четыре часа утра. Задымление было, по разной информации, сначала говорили, что горит машина на парковке, потом сообщили, как и оказалось, что это проводка, — добавил он. — Приехали пожарные, думали, эвакуировать нас в соседнее здание или нет. Потом нашли очаг возгорания, включили вентиляцию, чтобы все это вытянуть».

А если говорить о спортивной составляющей, то все завершилось победой команды Дивизиона Тарасова. Впервые такой матч проводился на местной «Барыс–Арене», которая была открыта в прошлом сезоне. Несмотря на то что на улице было минус 20, внутри — очень даже жарко.

Сначала были полуфиналы. В первом из них Дивизион Тарасова по буллитам обыграл Дивизион Харламова — 4:3, во втором полуфинале Дивизион Чернышева был сильнее Дивизиона Боброва — 6:5 (по буллитам). Матч за третье место остался за командой Дивизиона Харламова, которая победила сборную Дивизиона Боброва — 8:4. У проигравших Микс Индрашис забросил шайбу (точную передачу он сделал в полуфинале). В решающей встрече Дивизион Тарасова переиграл сборную Дивизиона Чернышева со счетом 5:4. У победителей по две шайбы каждый забрасывали нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий и форвард клуба Молодежной хоккейной лиги «Локо» Николай Коваленко, еще одну — Кирилл Капризов из ЦСКА.

У проигравших отличились защитник «Барыса» Кевин Даллмэн, защитники «Авангарда» Егор Мартынов и Евгений Медведев плюс нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк.

Все игры проходили в формате «4 на 4» по два периода по 10 минут чистого времени, в случае ничьей назначалась серия буллитов. Тренером команды дивизиона Тарасова был Игорь Никитин из ЦСКА, командой дивизиона Чернышева руководил Галым Мамбеталиев («Барыс»), командой дивизиона Харламова — Андрей Назаров («Нефтехимик»), а командой дивизиона Боброва — Юкка Ялонен («Йокерит»).

В первый день мероприятия состоялось мастер–шоу, победителем которого стала команда Дивизиона Харламова. На втором месте — Дивизион Боброва с нашим Индрашисом. Как всегда хватало сюрпризов. Так, нападающий «Сочи» Павел Падакин (Дивизион Тарасова) вышел на конкурс «Круг на скорость» в костюме «Сочимэна». Он соревновался вне конкурса и пытался побить рекорд Энвера Лисина, но ему это не удалось. Победу в нем одержал Дивизион Харламова (решающий забег выиграл форвард «Нефтехимика» Дэн Секстон). «Хоккейный биатлон» остался за командой Дивизиона Чернышева. Конкурс «Надежная защита» выиграл Дивизион Боброва, при этом вратарь «Йокерита» Райан Запольски не пропустил ни одной шайбы. Защитник СКА Патрик Херсли победил в конкурсе на самый сильный бросок, принеся второе очко дивизиону Боброва: после броска шведского хоккеиста шайба набрала скорость 165,98 км/ч (мировой рекорд принадлежит Александру Рязанцеву — 183,67 км/ч). В конкурсе на самый эффектный буллит победил капитан «Барыса» Найджел Доус в костюме «Короля хет–триков» — он принес дивизиону Чернышева второе очко. Эстафету хоккейного мастерства выиграла команда дивизиона Тарасова. Седьмой конкурс дня — командную эстафету — выиграла команда дивизиона Харламова.

Что делал Индрашис, который впервые за три сезона представлял латвийский клуб в таком Матче всех звезд КХЛ? Лучший снайпер «Динамо» принял участие в двух конкурсах — хоккейном биатлоне и буллитам. Для справки: «Барыс–Арена» в столице Казахстана рассчитана на 11 626 зрителей.

«В плане посещаемости разгонялись постепенно, но сегодня на матч пришло 10 298 зрителей», — сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Матч звезд в Астане, получается, стал четвертым в истории по посещаемости. Больше болельщиков посещали матчи в Минске в 2010 году (15 000), в Сочи в 2015–м (12 000) и в Риге в 2012–м (10 950). Напомним, что первый матч Звезд КХЛ прошел десять лет назад в Москве на Красной площади, а через год его примет Хельсинки.

Владимир ИВАНОВ.

Пресс–фото.

Микс Индрашис в форме сборной Дивизиона Боброва в Астане на Матче всех звезд КХЛ.